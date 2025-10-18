Menu
Sénégal : le démarrage de la saison 2025-2026 de Ligue 1 reporté au 1er novembre


Rédigé le Mercredi 22 Octobre 2025 à 03:31 | Lu 34 fois Rédigé par


La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a repoussé au week-end du 1er et 2 novembre le début de la saison 2025-2026, en raison de l’installation du nouveau Comité exécutif de la FSF et de la visite officielle de la FIFA.


La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a annoncé, dans un communiqué publié ce mardi, le report du démarrage de la saison 2025-2026. Initialement prévue les 25 et 26 octobre, la reprise est désormais fixée au week-end du 1er et 2 novembre.

Selon la LSFP, cette décision a été motivée par l’installation du nouveau Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF), prévue ce samedi, ainsi que par la visite officielle d’une délégation de la FIFA au Sénégal au cours de la même période.

La Ligue précise toutefois que le calendrier officiel transmis depuis le 4 octobre 2025 demeure inchangé.

Par ailleurs, les activités de formation des officiers de sécurité et des commissaires de match, ainsi que la présentation de l’hymne officiel et le lancement de l’application mobile de la Ligue, programmés cette semaine, sont maintenus.

La conférence de presse de lancement de la saison se tiendra le 30 octobre, a conclu le communiqué.




Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop

Lat Soukabé Fall - 20/10/2025 - 0 Commentaire
Une forte émotion et une ferveur religieuse ont marqué la cérémonie de pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone, ce week-end, à Sampathé, dans la région de Thiès. L’événement a...

Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants

Lat Soukabé Fall - 17/10/2025 - 0 Commentaire
À Thiès, le mot d’ordre de grève lancé par le G7 est massivement respecté, presque tous les élèves étant libérés. M. Kanté, membre de l’administration du Cem Mamadou Diaw, confirme : « Les classes...

Saint-Louis : lancement du retrait systématique des épaves de véhicules à partir du 25 octobre

- 22/10/2025 - 0 Commentaire
À partir du 25 octobre 2025, la préfecture de Saint-Louis lancera une opération de retrait systématique des épaves de véhicules pour libérer l’espace public et renforcer la salubrité.   La...

Tivaouane : un individu recherché pour escroquerie via une application de transfert d’argent

- 22/10/2025 - 0 Commentaire
La police de Tivaouane est à la recherche d’un homme soupçonné d’avoir soutiré de l’argent à plusieurs personnes grâce à une application de transfert d’argent. Il aurait été filmé par une caméra de...
