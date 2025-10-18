Sénégal : le démarrage de la saison 2025-2026 de Ligue 1 reporté au 1er novembre





La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a annoncé, dans un communiqué publié ce mardi, le report du démarrage de la saison 2025-2026. Initialement prévue les 25 et 26 octobre, la reprise est désormais fixée au week-end du 1er et 2 novembre.



Selon la LSFP, cette décision a été motivée par l’installation du nouveau Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF), prévue ce samedi, ainsi que par la visite officielle d’une délégation de la FIFA au Sénégal au cours de la même période.



La Ligue précise toutefois que le calendrier officiel transmis depuis le 4 octobre 2025 demeure inchangé.



Par ailleurs, les activités de formation des officiers de sécurité et des commissaires de match, ainsi que la présentation de l’hymne officiel et le lancement de l’application mobile de la Ligue, programmés cette semaine, sont maintenus.



La conférence de presse de lancement de la saison se tiendra le 30 octobre, a conclu le communiqué.

