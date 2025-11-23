Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Sénégal : Quatre gendarmes interpellés pour trafic d’or à Kédougou


Rédigé le Lundi 24 Novembre 2025 à 18:18 | Lu 54 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


C’est un coup de tonnerre dans le monde sécuritaire sénégalais. Quatre gendarmes ont été arrêtés pour leur implication dans un réseau d’exploitation illicite d’or à Kédougou. Selon Solo Quotidien, qui suit de près les affaires judiciaires à Dakar, le chef de cette bande n’est autre qu’un lieutenant de la gendarmerie, aidé de trois de ses agents.


Sénégal : Quatre gendarmes interpellés pour trafic d’or à Kédougou

Kédougou, région minière par excellence, est réputée pour la richesse de son sous-sol en or. Cette richesse attire non seulement des sociétés minières internationales, mais également des orpailleurs clandestins venus du Mali, de Guinée, de Sierra Leone, du Nigeria, et même des villages voisins. Ces derniers exploitent les « diouras », des mines artisanales, pour acheter motos, voitures, électroménager et parfois même des groupes électrogènes.

La pauvreté et le manque d’infrastructures locales poussent certains habitants et fonctionnaires en poste dans la région à franchir la ligne et s’adonner à l’exploitation illégale. C’est dans ce contexte que ces quatre gendarmes ont succombé à l’appât du gain facile.

Au-delà du trafic minier, Kédougou est également confrontée à un trafic de personnes, notamment le proxénétisme impliquant de jeunes femmes venues de l’étranger, monnayées contre de faibles sommes.

Les quatre gendarmes devront répondre de leurs actes devant les tribunaux, et potentiellement devant une cour martiale, en raison de leur statut militaire. Cette affaire révèle une facette sombre et inquiétante de l’exploitation aurifère dans la région, où l’or attire parfois plus qu’il n’éclaire.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags