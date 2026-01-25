Sénégal–Maroc : dix-sept accords conclus à Rabat pour renforcer la coopération bilatérale





Le Sénégal et le Maroc ont officialisé, lundi à Rabat, la signature de dix-sept nouveaux accords de coopération à l’issue de la 15e session de la Grande commission mixte sénégalo-marocaine, ouverte le même jour dans la capitale marocaine.



Ces accords ont été signés par plusieurs ministres et responsables nationaux des deux États, en présence du chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, et du Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko.



Les textes paraphés couvrent un large éventail de secteurs stratégiques, notamment les infrastructures portuaires, l’enseignement supérieur, la sécurité routière, la fiscalité, les finances publiques, la coopération industrielle, la santé animale ainsi que l’économie numérique.



Selon les autorités marocaines chargées de la présentation des documents, ces accords concernent également des domaines tels que l’environnement, l’énergie, le développement industriel, l’agriculture, le transport, la jeunesse et la sécurité sanitaire, entre autres axes de collaboration.



À l’issue des signatures sectorielles, les deux chefs de gouvernement ont procédé à la signature du procès-verbal marquant officiellement la clôture des travaux de la 15e session de la Grande commission mixte sénégalo-marocaine.

