Diamaguène–Sicap Mbao : six personnes interpellées après une agression signalée à Thiaroye





Le Commissariat d’arrondissement de Diamaguène–Sicap Mbao a procédé, le samedi 25 janvier 2026, à l’interpellation de six personnes présumées impliquées dans une affaire d’agression, d’entente en groupe et de détention de substances prohibées.



Selon une note de la Police nationale, les faits ont été signalés aux environs de 5 heures du matin par une personne agressée au niveau de Poste Thiaroye. La victime a indiqué avoir été prise à partie par deux individus se déplaçant à bord d’un scooter, qui se sont emparés de son sac contenant un téléphone portable de type iPhone 14 Pro Max, des documents médicaux ainsi qu’une somme d’argent.



Les investigations menées immédiatement après le signalement ont permis aux forces de l’ordre de localiser les suspects dans le secteur de Diamaguène. Une intervention rapide a conduit à l’interpellation de six personnes trouvées dans une même chambre. La victime a reconnu formellement deux d’entre elles comme étant les auteurs de l’agression.



La fouille effectuée sur les lieux a permis la saisie de plusieurs éléments, notamment une quantité de chanvre indien reconnue par quatre des personnes interpellées, deux scooters dont celui utilisé lors des faits, ainsi qu’une moto de type Jakarta.



Lors de leur audition, les deux principaux mis en cause ont reconnu leur implication dans les faits. L’ensemble des personnes interpellées a été placé en garde à vue pour la suite de la procédure, tandis que les engins motorisés ont été mis sous scellés.

