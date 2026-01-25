Saly-Carrefour : un homme succombe après une altercation nocturne impliquant un conducteur de Jakarta





Un affrontement survenu dans la nuit de vendredi à samedi à Saly-Carrefour, dans le département de Mbour, s’est soldé par la mort d’un homme. Selon des sources policières citées par L’Observateur, un conducteur de moto-Jakarta a mortellement blessé l’un de ses présumés agresseurs au cours d’une altercation.



Les faits se sont produits aux alentours de 5 heures du matin, dans une ruelle peu fréquentée de la commune de Saly-Portudal. La victime, identifiée comme M. Diop, aurait tenté, en compagnie de deux autres individus, de s’en prendre au conducteur de la moto, M. Willane, originaire de la région de Kaffrine, qui se dirigeait vers Mbour.



Pris à partie par le groupe, le conducteur aurait été violemment attaqué. Bien que blessé, il serait parvenu à se saisir de l’arme blanche détenue par l’un de ses assaillants et à riposter pour se défendre. Grièvement touché, M. Diop aurait réussi à regagner son domicile avant de succomber à ses blessures. Il présentait notamment une plaie à l’avant-bras gauche ainsi qu’une autre au niveau du thorax.



Alertés par des passants, les agents du commissariat urbain de Saly-Portudal se sont rendus sur place. Le conducteur de Jakarta, également blessé, a été évacué par les sapeurs-pompiers vers l’hôpital de Mbour, où il a reçu des soins avant d’être mis à la disposition des enquêteurs.



Lors de son audition, M. Willane a affirmé avoir agi en état de légitime défense, expliquant avoir arraché l’arme blanche de son agresseur au cours de la bagarre. Les premiers éléments de l’enquête tendent à corroborer cette version, l’arme utilisée ayant été retrouvée par les forces de l’ordre.



La victime a été inhumée samedi matin au cimetière de Mbour. Les deux autres individus impliqués dans l’altercation ont pris la fuite et font actuellement l’objet de recherches actives.



Une enquête se poursuit afin de déterminer avec exactitude les circonstances de ce drame.

