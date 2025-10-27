Menu
Sénégal – Kenya : une première rencontre amicale prévue le 18 novembre à Antalya


Rédigé le Jeudi 6 Novembre 2025 à 05:38 | Lu 49 fois Rédigé par


Le Sénégal affrontera le Kenya pour la première fois en match amical le 18 novembre à Antalya, six ans après leur dernière opposition à la CAN 2019 en Égypte.


L’équipe nationale du Sénégal croisera celle du Kenya le 18 novembre prochain à 15h GMT, au Mardan Sports Complex d’Antalya, en Turquie. Cette rencontre, annoncée mercredi par la Fédération sénégalaise de football sur ses réseaux sociaux, marquera la cinquième confrontation entre les deux sélections.

Trois jours après avoir affronté le Brésil à Londres, les Lions du Sénégal disputeront ce second match amical face aux Harambee Stars. Ce sera la première fois que les deux équipes se rencontrent dans le cadre d’un match amical.

Leur première opposition remonte à mars 1990, lors de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en Algérie, soldée par un nul (0-0). Depuis, le Sénégal s’est imposé à trois reprises sur le même score de 3-0, toutes lors de phases de groupes de la CAN.

Les confrontations suivantes ont eu lieu en 1992 à Dakar, en 2004 à Bizerte, puis en 2019 au Caire. Six ans après cette dernière rencontre, les deux nations se retrouveront donc à Antalya pour renouer leur rivalité dans un contexte amical.

