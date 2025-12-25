Menu
CAN 2025 : Sénégal – RDC, retrouvailles explosives à Tanger


Rédigé le Samedi 27 Décembre 2025 à 11:01 | Lu 33 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Quatre mois après le spectaculaire duel de Kinshasa lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le Sénégal et la République démocratique du Congo croisent de nouveau le fer. Cette fois, c’est à Tanger, au stade Ibn Batouta, que Lions et Léopards s’affrontent pour une place de choix dans leur groupe à la CAN 2025, dans un match qui s’annonce aussi intense que symbolique.


L’affiche fait déjà saliver les supporters africains. Les deux sélections se connaissent parfaitement et leurs dernières confrontations ont laissé des traces. À Diamniadio, elles s’étaient quittées sur un nul (1-1). À Kinshasa, la RDC croyait tenir un exploit historique avant de subir une remontée sénégalaise mémorable (3-2), devenue depuis une séquence culte du football africain.
 

À la veille du match prévu ce samedi à 15h TU, les conférences de presse ont montré que cette rencontre reste dans toutes les têtes, malgré les discours mesurés des acteurs. Côté congolais, Samuel Moutoussamy a tenté de calmer le jeu : l’objectif, selon lui, reste avant tout la victoire, même si l’adversaire sénégalais donne une saveur particulière à ce choc.
 

Sur le plan sportif, le Sénégal arrive en confiance. Les hommes de Pape Thiaw ont impressionné lors de leur entrée en lice face au Botswana (3-0), affichant solidité défensive et maîtrise collective. En face, la RDC a dû s’employer pour venir à bout du Bénin (1-0), mais conserve de sérieux arguments, notamment sa capacité à exploiter les espaces en contre-attaque.
 

Le sélectionneur congolais, Sébastien Desabre, reste convaincu que ses Léopards peuvent faire douter les champions d’Afrique 2022. Il rappelle d’ailleurs que la RDC est l’une des rares équipes à avoir autant mis le Sénégal en difficulté ces dernières années, chiffres à l’appui : sur les seize derniers matchs officiels des Lions, seuls quatre buts ont été encaissés… dont trois face aux Congolais.
 

Idrissa Gana Gueye, cadre de la tanière, prévient cependant ses partenaires : il faudra éviter les erreurs du passé, notamment concéder l’ouverture du score, comme ce fut le cas à Kinshasa. Discipline, concentration et efficacité seront les maîtres-mots.
 

Entre rivalité sportive, enjeu de première place et parfum de revanche, Sénégal – RDC s’annonce comme l’un des chocs majeurs de ce début de CAN 2025. Une rencontre où chaque détail pourrait faire basculer le destin des deux nations.



