CAN 2025 : Sénégal – RDC, retrouvailles explosives à Tanger

L’affiche fait déjà saliver les supporters africains. Les deux sélections se connaissent parfaitement et leurs dernières confrontations ont laissé des traces. À Diamniadio, elles s’étaient quittées sur un nul (1-1). À Kinshasa, la RDC croyait tenir un exploit historique avant de subir une remontée sénégalaise mémorable (3-2), devenue depuis une séquence culte du football africain.





À la veille du match prévu ce samedi à 15h TU, les conférences de presse ont montré que cette rencontre reste dans toutes les têtes, malgré les discours mesurés des acteurs. Côté congolais, Samuel Moutoussamy a tenté de calmer le jeu : l’objectif, selon lui, reste avant tout la victoire, même si l’adversaire sénégalais donne une saveur particulière à ce choc.





Sur le plan sportif, le Sénégal arrive en confiance. Les hommes de Pape Thiaw ont impressionné lors de leur entrée en lice face au Botswana (3-0), affichant solidité défensive et maîtrise collective. En face, la RDC a dû s’employer pour venir à bout du Bénin (1-0), mais conserve de sérieux arguments, notamment sa capacité à exploiter les espaces en contre-attaque.





Le sélectionneur congolais, Sébastien Desabre, reste convaincu que ses Léopards peuvent faire douter les champions d’Afrique 2022. Il rappelle d’ailleurs que la RDC est l’une des rares équipes à avoir autant mis le Sénégal en difficulté ces dernières années, chiffres à l’appui : sur les seize derniers matchs officiels des Lions, seuls quatre buts ont été encaissés… dont trois face aux Congolais.





Idrissa Gana Gueye, cadre de la tanière, prévient cependant ses partenaires : il faudra éviter les erreurs du passé, notamment concéder l’ouverture du score, comme ce fut le cas à Kinshasa. Discipline, concentration et efficacité seront les maîtres-mots.





Entre rivalité sportive, enjeu de première place et parfum de revanche, Sénégal – RDC s’annonce comme l’un des chocs majeurs de ce début de CAN 2025. Une rencontre où chaque détail pourrait faire basculer le destin des deux nations.

