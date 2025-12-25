CAN 2025 : le Sénégal concède le nul face à la RDC et reporte sa qualification





Le Sénégal a été tenu en échec par la République démocratique du Congo (1-1), samedi à Tanger, lors de la deuxième journée du groupe D de la Coupe d’Afrique des nations 2025. Ce résultat oblige les Lions à patienter jusqu’à leur prochaine rencontre pour valider leur qualification.



Dès l’entame, la rencontre a été animée. Ismaïla Sarr s’est illustré dès la première minute avec une occasion qui n’a pas trouvé le cadre. Les Sénégalais ont ensuite multiplié les initiatives offensives, mettant la pression sur la défense congolaise sans parvenir à faire la différence. À la 21e puis à la 26e minute, Ismaïla Sarr a encore eu l’opportunité d’ouvrir le score, mais sans réussite.



Malgré une domination globale, les hommes de Pape Thiaw n’ont pas réussi à concrétiser avant la pause. La RDC a progressivement rééquilibré les débats en fin de première période, avant de revenir des vestiaires avec davantage d’intentions offensives.



En seconde mi-temps, la pression congolaise s’est accentuée et a fini par payer. À la 61e minute, Cédric Bakambu a trouvé l’ouverture du score pour la RDC. Peu après, Pape Thiaw a procédé à un changement en faisant entrer Ibrahim Mbaye à la place d’Ismaïla Sarr. Ce remplacement s’est révélé déterminant, le joueur du Paris Saint-Germain se montrant très actif.



Sur l’une de ses actions, Sadio Mané a profité d’un ballon repoussé par le gardien congolais pour remettre les deux équipes à égalité à la 69e minute. Il s’agissait du premier but de l’attaquant d’Al-Nassr dans cette CAN, au terme d’une prestation aboutie. Il a été désigné homme du match.



Après l’égalisation, le Sénégal a repris la maîtrise du jeu afin de sécuriser le résultat, mais le score est resté inchangé jusqu’au coup de sifflet final.



Au classement, le Sénégal conserve la tête du groupe D avec 4 points et une différence de buts de +3, devant la RDC qui totalise également 4 points (+1). Dans l’autre match du groupe, le Bénin, futur adversaire des Lions, s’est imposé 1-0 face au Botswana et compte désormais 3 points.

