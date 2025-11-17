Le Sénégal appelle à une mise en œuvre urgente du financement climatique lors de la COP30 à Belém





Le ministre sénégalais de l’Environnement et de la Transition écologique, El Hadji Abdourahmane Diouf, a souligné la nécessité pour la COP30, en cours à Belém, de concrétiser sans délai le nouvel objectif quantitatif collectif (NOQC) consacré au financement climatique. Cet objectif, adopté à Bakou en 2024, prévoit une enveloppe annuelle de 300 milliards de dollars destinée aux pays en développement d’ici 2035.



Prenant la parole lundi lors du segment ministériel de haut niveau, il a rappelé que la mise en œuvre de ce mécanisme financier constitue un élément central de la feuille de route Bakou-Belém. Il a également insisté sur l’importance d’un engagement renforcé des nations industrialisées, notamment par le triplement des investissements dans les énergies renouvelables.



Selon lui, cette édition de la Conférence des Parties doit également déboucher sur une augmentation significative des ressources consacrées à l’adaptation d’ici 2030, ainsi que sur un appui accru au Fonds pour les pertes et dommages. Le ministre a par ailleurs appelé à l’adoption d’indicateurs globaux d’adaptation assortis d’un financement dédié.



Réaffirmant l’engagement du Sénégal en faveur de l’action climatique, El Hadji Abdourahmane Diouf a mis en avant la volonté du pays de progresser vers une transition juste et un climat mondial plus sûr. Il a salué l’organisation de cette 30e session, qui se poursuit à Belém jusqu’au 21 novembre.



Évoquant l’intensification des effets climatiques sur les populations vulnérables, notamment au Sénégal, il a appelé à une mobilisation collective en accord avec l’esprit de l’Accord de Paris et visant à préserver les ressources naturelles pour les générations futures. Le ministre a insisté sur la nécessité de garantir des financements internationaux accessibles, transparents et suffisants afin d’enrayer la dégradation des terres, renforcer la biodiversité et soutenir la mise en œuvre des CDN ainsi que des plans nationaux d’adaptation.



Il a enfin annoncé que le Sénégal travaille à l’élaboration de sa CDN 3.0, alignée sur la Vision Sénégal 2050, avec pour objectif un développement résilient et faiblement émetteur.



La COP30, ouverte le 10 novembre à Belém, se tient aux portes de l’Amazonie et se concentre cette année sur la protection de cet écosystème ainsi que sur l’évaluation des progrès réalisés depuis l’Accord de Paris, dix ans après sa signature.

