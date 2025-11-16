Recrutement dans les Forces armées : un nouveau décret actualise les conditions d’engagement





Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a signé le jeudi 30 octobre 2025 un décret officialisant les nouvelles conditions d’engagement au sein des Forces armées sénégalaises. Ce texte modernise et harmonise les critères d’admission, tout en introduisant des dispositions adaptées aux recrutements, notamment pour l’École militaire de santé (EMS).



Selon le décret, les candidats doivent être âgés d’au moins 18 ans et de 28 ans au maximum pour intégrer les Forces armées. Une dérogation est toutefois accordée aux postulants à l’engagement spécial d’élève officier de réserve, qui peuvent désormais se présenter jusqu’à l’âge de 35 ans.



Une mesure importante concerne les jeunes bacheliers âgés de 17 ans. Ceux-ci sont désormais autorisés à participer au concours d’entrée de l’EMS, sous condition d’une autorisation parentale. En cas de réussite, ils seront engagés à titre provisoire et intégreront l’école à partir de leurs 18 ans révolus.



Le texte rappelle également les exigences physiques et morales attendues des candidats. Ils doivent présenter une bonne condition physique, être en bonne santé, et ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation. Leur conduite doit refléter les standards de discipline et d’éthique propres aux Forces armées.



Les engagements peuvent être enregistrés tout au long de l’année, mais restent provisoires pendant les 90 premiers jours suivant la signature du contrat, une période dédiée à l’observation avant validation définitive.



Enfin, le décret précise que l’application de ces dispositions relève du ministre des Forces armées et qu’il sera publié au Journal officiel.

