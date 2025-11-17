Air Sénégal annonce une commande de neuf Boeing 737-8 MAX pour renforcer sa flotte et accélérer son expansion

Menu
Rédigé le Mardi 18 Novembre 2025 à 07:22


Air Sénégal franchit une étape déterminante dans sa stratégie de croissance. La compagnie aérienne nationale a dévoilé son projet d’acquérir neuf Boeing 737-8 MAX, un achat qui constitue la plus importante commande d’appareils jamais réalisée par la compagnie et sa première collaboration avec le constructeur américain depuis 2004.

Annoncée en marge d’un événement aéronautique à Dubaï, cette décision traduit la volonté d’Air Sénégal de renouveler sa flotte et d’élargir sa présence sur les marchés régionaux et internationaux. Le Boeing 737-8 MAX, avec une capacité pouvant atteindre 178 passagers et une autonomie de 6 480 km, jouera un rôle central dans cette nouvelle dynamique.

Grâce à l’arrivée de ces monocouloirs de dernière génération, la compagnie prévoit notamment : d’étendre ses lignes vers l’Europe, de lancer de nouvelles dessertes vers le Moyen-Orient et l’Amérique, de relier des villes européennes secondaires sans passer par des hubs majeurs, et de renforcer la position de Dakar en tant que plateforme aérienne stratégique en Afrique de l’Ouest.

Pour Tidiane Ndiaye, Directeur Général d’Air Sénégal, cette commande constitue une avancée majeure : « Cette commande s’inscrit dans notre stratégie de renforcement et de modernisation de la flotte, afin de soutenir l’expansion de notre réseau et de renforcer le positionnement de Dakar comme hub régional. »

Le Boeing 737-8 MAX promet également une amélioration notable des performances, avec : une réduction de 20 % de la consommation de carburant, 20 % d’émissions en moins et une baisse de 50 % du niveau sonore par rapport aux appareils qu’il remplacera.

Le constructeur américain s’est dit prêt à accompagner Air Sénégal dans cette nouvelle phase. « Nous sommes impatients d’accueillir Air Sénégal dans la famille 737 MAX et de soutenir ses ambitions de croissance », a déclaré Brad McMullen, vice-président senior des ventes commerciales.

Cette décision intervient dans un contexte où le transport aérien africain connaît une forte progression. Selon les projections 2025 de Boeing, les compagnies du continent auront besoin de plus de 1 200 nouveaux avions au cours des vingt prochaines années, dont 70 % d’appareils monocouloirs.

Depuis sa création en 2016 et le lancement de ses opérations en 2018, Air Sénégal développe progressivement son réseau national, régional et international. Basée à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD), la compagnie poursuit sa montée en puissance. La modernisation de sa flotte, au cœur de sa stratégie, devrait lui permettre d’améliorer l’expérience de ses passagers, de renforcer sa compétitivité et de contribuer davantage au développement économique du Sénégal.

