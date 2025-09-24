Kaolack – Taba Ngoye (Quartier Passoir) : Effondrement d’un immeuble R+2 lors d’un mariage, 3 morts et plusieurs blessés

Le bilan provisoire fait état de 3 morts et de plusieurs blessés, certains dans un état grave. Les victimes ont été évacuées d’urgence vers l’hôpital régional de Kaolack pour y recevoir des soins.



Des témoins décrivent une scène de panique, avec les invités tentant de fuir et de dégager les blessés avant l’arrivée des secours. L’effondrement pourrait être lié à la fragilité de la dalle, possiblement affaiblie par les pluies récentes et le poids des invités et du matériel du mariage.



Les autorités locales et les services de secours se sont rendus sur place, et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de ce drame.

