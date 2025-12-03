Menu
Sédhiou : un jeune homme interpellé après une plainte impliquant une adolescente de 16 ans


Rédigé le Mardi 16 Décembre 2025 à 13:13 | Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une affaire impliquant une adolescente de 16 ans secoue la commune de Sédhiou. Un jeune homme, identifié comme M. Camara, âgé de 23 ans et conducteur de moto Jakarta, a été interpellé par les éléments de la police centrale à la suite d’une plainte déposée par un proche de la jeune fille.



Selon les informations recueillies, les faits se seraient produits le 29 novembre dernier. Ce jour-là, l’adolescente aurait quitté son domicile pour se rendre chez une parente. Arrivée à la gare routière, elle aurait emprunté une moto conduite par le mis en cause afin de rejoindre sa destination.
 
D’après la version de la plaignante, au lieu de la conduire à l’endroit indiqué, le conducteur aurait changé d’itinéraire et l’aurait emmenée dans une chambre. Les faits se seraient déroulés dans la soirée, aux environs de 20 heures.
 
Après les événements, la jeune fille a été admise à l’hôpital régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou, où elle a été examinée par un spécialiste. Les constats médicaux réalisés ont conduit les autorités à ouvrir une enquête.
 
Entendu par les enquêteurs, M. Camara a reconnu avoir eu des relations avec l’adolescente, tout en affirmant qu’il s’agissait, selon lui, d’un acte accepté par la jeune fille. Une déclaration qui n’a pas empêché son placement en garde à vue, les faits concernant une personne mineure étant sévèrement encadrés par la loi.
 
L’enquête suit son cours afin de déterminer les responsabilités et les suites judiciaires à donner à cette affaire, qui suscite une vive émotion au sein de la population locale.
 
 


Lat Soukabé Fall

