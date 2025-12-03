Mbour : un an de prison pour Philippe Maurice Sonko Badgi après une violente altercation à Saly

Lors de son audition, le prévenu a affirmé avoir interpellé M. Fall pour lui proposer de prendre une moto-Jakarta. Selon sa version, la réaction de la victime aurait été agressive : il aurait été attaqué en premier et se serait contenté de bousculer M. Fall, qui serait tombé sur des tessons de verre après avoir lancé une bouteille.



La partie civile conteste vigoureusement cette version. M. Fall raconte avoir été agressé sans raison, avant qu’une dispute ne s’ensuive et que des témoins interviennent pour les séparer. Il assure que Philippe Maurice Sonko Badgi est revenu à la charge, a brisé une bouteille de vin sur le trottoir et lui a porté plusieurs coups.



Pour étayer ses propos, la victime a présenté un tee-shirt blanc maculé de sang, symbolisant la violence de l’agression. M. Fall a également indiqué avoir perdu 150 000 F CFA et une chaîne en or, et continue de souffrir de douleurs importantes et de vomissements de sang depuis cette soirée. Il avait réclamé cinq millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts.



Le procureur de la République a dénoncé la "mauvaise foi" du prévenu, soulignant la gravité de l’attaque et le risque pour la vie de la victime. Il a requis deux ans de prison, dont un an ferme.



La défense a plaidé l’ivresse de Philippe Maurice Sonko Badgi et demandé une peine plus clémente, ainsi qu’un accompagnement pour sevrage alcoolique. Elle a également sollicité une révision à la baisse des dommages et intérêts.



Après délibération, le tribunal a condamné le prévenu à un an de prison ferme et à verser 700 000 F CFA à M. Fall en réparation du préjudice subi.

