Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Mbour : un an de prison pour Philippe Maurice Sonko Badgi après une violente altercation à Saly


Rédigé le Mardi 16 Décembre 2025 à 13:59 | Lu 41 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le tribunal d’instance de Mbour a condamné Philippe Maurice Sonko Badgi à un an de prison ferme pour une violente altercation survenue au croisement de Saly, impliquant le professeur M. Fall.


Mbour : un an de prison pour Philippe Maurice Sonko Badgi après une violente altercation à Saly

Lors de son audition, le prévenu a affirmé avoir interpellé M. Fall pour lui proposer de prendre une moto-Jakarta. Selon sa version, la réaction de la victime aurait été agressive : il aurait été attaqué en premier et se serait contenté de bousculer M. Fall, qui serait tombé sur des tessons de verre après avoir lancé une bouteille.

La partie civile conteste vigoureusement cette version. M. Fall raconte avoir été agressé sans raison, avant qu’une dispute ne s’ensuive et que des témoins interviennent pour les séparer. Il assure que Philippe Maurice Sonko Badgi est revenu à la charge, a brisé une bouteille de vin sur le trottoir et lui a porté plusieurs coups.

Pour étayer ses propos, la victime a présenté un tee-shirt blanc maculé de sang, symbolisant la violence de l’agression. M. Fall a également indiqué avoir perdu 150 000 F CFA et une chaîne en or, et continue de souffrir de douleurs importantes et de vomissements de sang depuis cette soirée. Il avait réclamé cinq millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts.

Le procureur de la République a dénoncé la "mauvaise foi" du prévenu, soulignant la gravité de l’attaque et le risque pour la vie de la victime. Il a requis deux ans de prison, dont un an ferme.

La défense a plaidé l’ivresse de Philippe Maurice Sonko Badgi et demandé une peine plus clémente, ainsi qu’un accompagnement pour sevrage alcoolique. Elle a également sollicité une révision à la baisse des dommages et intérêts.

Après délibération, le tribunal a condamné le prévenu à un an de prison ferme et à verser 700 000 F CFA à M. Fall en réparation du préjudice subi.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

PDS à Thiès : unité et préparation des fédérations pour les prochaines élections

Lat Soukabé Fall - 14/12/2025 - 0 Commentaire
PDS à Thiès : unité et préparation des fédérations pour les prochaines élections
Le Parti démocratique sénégalais (PDS) a procédé à une importante remobilisation de ses troupes à Thiès, marquant une nouvelle étape dans la relance de ses activités politiques dans la cité du rail....

Thiès : Babacar Diop et la SONAGED S.A. à l’offensive pour faire de la ville la première cité durable du Sénégal

Lat Soukabé Fall - 13/12/2025 - 0 Commentaire
Thiès : Babacar Diop et la SONAGED S.A. à l’offensive pour faire de la ville la première cité durable du Sénégal
Une vaste opération de nettoiement a été lancée à Thiès sous l’impulsion du maire Babacar Diop, en partenariat avec la SONAGED S.A. (Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets). Cette...

Actualités

Kédougou : quatorze sites d’orpaillage clandestins démantelés lors d’une vaste opération de sécurisation

- 16/12/2025 - 0 Commentaire
Kédougou : quatorze sites d’orpaillage clandestins démantelés lors d’une vaste opération de sécurisation
Une opération menée à Bembou par la gendarmerie de Kédougou a permis le démantèlement de plusieurs sites d’orpaillage clandestins et la saisie d’importants matériels et produits dangereux.   La...

Ziguinchor : une affaire de fraude aux actes d’état civil ébranle l’administration locale

- 16/12/2025 - 0 Commentaire
Ziguinchor : une affaire de fraude aux actes d’état civil ébranle l’administration locale
Un réseau présumé de falsification de documents d’état civil a été démantelé à Ziguinchor après un contrôle frontalier révélant de graves irrégularités administratives.   À Ziguinchor, une...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags