Kédougou : quatorze sites d’orpaillage clandestins démantelés lors d’une vaste opération de sécurisation





La gendarmerie de Kédougou, dans le sud-est du pays, a conduit une importante opération de sécurisation ayant abouti au démantèlement de quatorze sites d’orpaillage clandestins dans la localité de Bembou et ses environs, selon une source sécuritaire citée par l’APS.



Menée du 8 au 13 décembre, cette intervention s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’exploitation illicite des ressources minières et visait à mettre un terme durable aux activités non autorisées dans les zones aurifères de la région.



Les unités de recherche de la gendarmerie ont effectué des patrouilles intensives et des contrôles approfondis sur le terrain. Ces actions ont permis la saisie d’une quantité importante de produits dangereux, notamment une tonne de cyanure conditionnée en vingt sacs de 50 kilogrammes, treize sacs de charbon actif de 25 kilogrammes, ainsi que 380 baguettes d’explosifs fabriqués et utilisés de manière illégale pour l’extraction de l’or.



Un vaste lot de matériel d’exploitation minière a également été récupéré. Il comprend 135 groupes électrogènes, 19 motopompes, 66 marteaux-piqueurs, six tronçonneuses et un détecteur d’or. À cela s’ajoutent un mouleur, sept machines cracheuses accompagnées de treize têtes supplémentaires, un moteur cracheur R210, des dents de cracheurs ainsi que quatre broyeuses de cailloux détruites sur place.



Les forces de sécurité ont aussi confisqué quatorze bancs de tamisage, un tapis de tamisage, cinq rouleaux de tuyaux d’évacuation d’eau, quatre rouleaux de cordes et onze sacs de pierres aurifères.



Par ailleurs, 124 bidons d’essence de 20 litres, neuf bidons de carburant diesel, des bonbonnes de gaz, quatre panneaux solaires, deux batteries solaires et un engin de type kata-kata transportant dix-huit planches de bois ont été saisis.



Au-delà des activités minières illégales, l’opération a également ciblé les activités parallèles gravitant autour de ces sites. Dix débits de boisson clandestins ainsi qu’une salle de jeux ont été fermés. Trois machines à sous, onze consoles de jeux, du matériel de sonorisation, des amplificateurs, une batterie et une tente de fortune ont été récupérés, cette dernière ayant été incendiée sur place.



Les gendarmes ont en outre mis la main sur divers produits prohibés, dont 125 grammes de chanvre indien, dix boîtes de comprimés de Tramadol dosés à 200 mg, ainsi qu’un lot important de boissons alcoolisées et de cigarettes.



L’opération a également permis le contrôle de 342 motos et 229 véhicules. À l’issue de ces vérifications, 122 motos supplémentaires ont été immobilisées et cinq tricycles impliqués dans des activités illégales ont été saisis.



Au total, 699 personnes ont été interpellées, parmi lesquelles 415 ressortissants étrangers, pour défaut de pièces d’identité, besoins d’identification et diverses infractions liées à l’exploitation minière clandestine.



La gendarmerie nationale appelle enfin les populations de la région de Kédougou à renforcer leur collaboration avec les forces de défense et de sécurité afin de lutter efficacement contre l’orpaillage clandestin.

