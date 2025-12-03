Mbacké : coup de filet spectaculaire, le gang d’Ibou Diba démantelé avec un arsenal d’armes

L’enquête a été ouverte après le cambriolage d’un commerce à Palène, au cours duquel plusieurs biens ont été emportés, notamment des ordinateurs portables, des téléphones, divers accessoires, ainsi qu’une somme estimée à 100 000 francs CFA. Le mode opératoire utilisé par les malfaiteurs a rapidement attiré l’attention des enquêteurs, qui ont orienté leurs investigations vers un groupe déjà répertorié par les services de police.

Grâce à l’exploitation des indices et aux informations fournies par un témoin, les forces de l’ordre ont pu localiser les suspects. L’intervention s’est soldée par l’interpellation de cinq individus, âgés de 19 à 24 ans.

La perquisition effectuée au domicile du chef présumé du gang s’est révélée décisive. Les policiers y ont découvert un important arsenal d’armes, comprenant des fusils, des munitions, des machettes, ainsi que divers outils utilisés lors des cambriolages. Ces éléments confirment la dangerosité du réseau, soupçonné d’être impliqué dans plusieurs actes de banditisme dans la zone.

Entendus par les enquêteurs, les suspects ont reconnu leur implication dans les faits. Ils ont également évoqué l’existence d’un complice actuellement en fuite, à qui une partie du butin aurait été confiée. Les recherches se poursuivent pour le localiser.

À l’issue de leur garde à vue, les mis en cause ont été déférés devant le parquet de Diourbel. Ils devront répondre des chefs d’association de malfaiteurs, de vol avec effraction, et de détention illégale d’armes.

Ce coup de filet est perçu comme un signal fort envoyé par les autorités dans un contexte marqué par une recrudescence des actes de délinquance. Les populations locales espèrent désormais un renforcement durable de la sécurité dans la commune.