Selon les premiers éléments de l'enquête, le plaignant, identifié sous les initiales D. Sène, explique avoir sollicité une aide financière auprès d'un vendeur de café Touba en décembre 2025. Il affirme que ce dernier aurait accepté de lui prêter la somme demandée, mais uniquement en échange de faveurs sexuelles.





Le commerçant assure avoir immédiatement refusé cette proposition, qu'il juge contraire à ses convictions et à sa dignité. Malgré ce refus, il soutient que le mis en cause aurait continué à le solliciter à plusieurs reprises, créant une situation devenue difficile à supporter.





Estimant être victime d'un harcèlement persistant, il a finalement décidé de saisir directement le procureur de la République près le tribunal de Sédhiou afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire.



À la suite de cette plainte, le parquet a demandé au commissariat de Sédhiou d'ouvrir une enquête. Les policiers ont procédé à l'audition des différentes personnes concernées afin de vérifier les déclarations du plaignant et de recueillir tous les éléments utiles à la manifestation de la vérité.





L'affaire a rapidement pris une nouvelle dimension lorsque le principal suspect a été interrogé par les enquêteurs.



Au cours de son audition, le vendeur de café Touba n'aurait pas contesté certains éléments rapportés dans la procédure, selon les informations relayées par la presse. Les investigations ont également conduit les enquêteurs à entendre une seconde personne citée dans le dossier.





À l'issue des auditions, le parquet a ordonné le placement en garde à vue des deux hommes. Cette mesure permet aux enquêteurs de poursuivre les vérifications avant de décider des suites judiciaires à donner à cette affaire.



À ce stade, aucune décision définitive n'a encore été prise par la justice. Les enquêteurs po

rsuivent leurs investigations afin de confronter les différentes versions des faits et d'établir les responsabilités éventuelles.





Comme dans toute procédure judiciaire, les personnes concernées bénéficient de la présomption d'innocence tant qu'aucune décision de justice définitive n'a été rendue.



Cette affaire suscite de nombreuses réactions dans la région de Sédhiou en raison de la nature des accusations portées. Elle rappelle l'importance pour toute personne s'estimant victime de harcèlement ou de pressions de saisir les autorités compétentes afin que les faits puissent être examinés dans le respect de la procédure judiciaire.

Les prochaines étapes dépendront des conclusions de l'enquête menée par les services de police et des décisions que prendra le parquet au vu des éléments recueillis.

