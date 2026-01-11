Sédhiou : les conducteurs de moto-taxis Jakarta observent une grève de 24 heures





Les conducteurs de moto-taxis appelés « Jakarta » dans la commune de Sédhiou, au sud du pays, ont entamé lundi un arrêt de travail de 24 heures renouvelables. Cette mobilisation vise à dénoncer des conditions d’exercice qu’ils jugent difficiles, marquées notamment par des contrôles policiers répétés et des obligations administratives qu’ils estiment peu adaptées à leur situation.



Selon Pape Kélountang Djignaly, président de l’association locale des conducteurs de moto-taxis et vice-président de l’Union nationale des conducteurs de Jakarta du Sénégal, cette grève fait suite à des problèmes qui perdurent depuis plusieurs mois.



Il explique que les démarches nécessaires pour l’obtention des cartes grises et des plaques d’immatriculation ont été effectuées, mais que les documents tardent toujours à être délivrés. Malgré cela, ces pièces sont exigées lors de chaque contrôle. Il affirme également que les conducteurs sont contraints de payer une somme de 3 000 francs CFA à chaque interpellation, sans recevoir de justificatif de paiement.



Les conducteurs dénoncent par ailleurs l’obligation de disposer de deux casques, dont un destiné au passager. Ils considèrent cette mesure difficilement applicable dans un contexte de précarité et soulignent les risques sanitaires liés au partage de casques, notamment lors du transport de personnes malades.



D’après leur responsable, la fréquence des contrôles, pouvant atteindre deux à trois fois par semaine, entraîne une fatigue importante chez les jeunes conducteurs.



Le mouvement de grève a perturbé une partie du transport urbain à Sédhiou, rendant les déplacements plus compliqués pour de nombreux usagers. Si certains habitants disent comprendre la colère des conducteurs et leur apportent leur soutien, ils appellent toutefois à une issue rapide afin d’éviter une prolongation du mouvement.



Les conducteurs de moto-taxis en grève demandent enfin davantage de compréhension de la part des autorités, ainsi qu’une meilleure coordination entre les forces de sécurité et les services chargés de la délivrance des documents administratifs.

