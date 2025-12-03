Sédhiou : lancement des travaux de la route Sandiniéri–frontière bissau-guinéenne





Les travaux de construction de la route reliant Sandiniéri à la frontière de la Guinée-Bissau, via Tanaf, ont été officiellement lancés lundi matin dans la région de Sédhiou. Cette infrastructure s’inscrit dans la première phase du Projet d’amélioration des corridors routiers Bissau–Dakar.



Lors de la cérémonie de lancement, le président de la République a souligné l’importance stratégique de cette route longue de 26,40 kilomètres, destinée à renforcer l’intégration régionale et à réduire l’isolement des zones méridionales du pays. Il a présenté ce projet comme un levier essentiel de développement économique et social.



Selon le chef de l’État, la réalisation de cette infrastructure nécessitera l’implication active de plusieurs départements ministériels concernés, appelés à accompagner efficacement sa mise en œuvre. Il s’exprimait en présence de membres du gouvernement, dont le ministre en charge des Infrastructures.



La nouvelle route vise à faciliter la circulation des personnes et des marchandises, aussi bien à l’intérieur du Sénégal qu’entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Elle s’inscrit dans un contexte d’intensification des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays, notamment dans les domaines du commerce, de la santé et des services.



Le président a également indiqué que cette infrastructure contribuera à améliorer l’accès aux structures sanitaires de la région de Sédhiou, tout en participant à la réduction de l’enclavement des zones sud, en particulier dans les départements de Bounkiling et de Goudomp.



Il a par ailleurs fait savoir que les discussions menées avec les élus locaux et les acteurs politiques ont largement mis en évidence la question du désenclavement, régulièrement évoquée par les populations. Selon lui, cette tournée présidentielle s’inscrit à la fois dans une démarche d’écoute, de constat et de lancement de projets attendus depuis longtemps.



Au-delà de la route Sandiniéri–Tanaf–frontière bissau-guinéenne, le programme prévoit l’aménagement d’environ 60 kilomètres de pistes rurales dans la région de Sédhiou. Il comprend également des actions en faveur de l’autonomisation des femmes et des filles, la réhabilitation d’infrastructures publiques telles que des écoles, ainsi que l’aménagement de périmètres maraîchers.



Ces différentes interventions s’intègrent dans le Plan de développement intégré de la Casamance, dont l’objectif est d’améliorer durablement les conditions de vie des populations locales.



Enfin, le président de la République a annoncé la poursuite de ses déplacements à l’intérieur du pays, notamment dans la région de Kolda dans les prochains jours, afin de recueillir davantage les préoccupations des citoyens et d’adapter les actions gouvernementales aux réalités du terrain.

