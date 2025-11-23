Menu
L'Actualité au Sénégal

« Nelly » à Ziguinchor : un procès qui pose la question sensible de la transmission volontaire du VIH


Rédigé le Jeudi 27 Novembre 2025 à 10:03 | Lu 50 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Au tribunal correctionnel de Ziguinchor, l’affaire de « Nelly », une prostituée nigériane de 23 ans, met en lumière un sujet de santé publique, de justice et de stigmatisation. Reconnue séropositive, elle est poursuivie pour « suspicion de transmission volontaire du VIH/SIDA », après que plusieurs clients l’aient accusée de les avoir exposés à l’infection à travers des rapports sexuels non protégés.


Arrêtée début novembre 2025, « Nelly » est selon les enquêteurs suspectée d’avoir — intentionnellement — mis en danger ses partenaires. Des échanges supposés sur des applications de messagerie auraient révélé qu’elle aurait exprimé le souhait « d’infecter le maximum de Sénégalais ». De son côté, la mise en cause affirme qu’elle suit un traitement antirétroviral dans un centre spécialisé de Ziguinchor et soutient qu’elle utilisait systématiquement un préservatif — ce qui, si confirmé, compliquerait la preuve d’une transmission volontaire.

Le 25 novembre 2025, au cours de l’audience correctionnelle, le parquet a requis contre « Nelly » une peine de deux ans d’emprisonnement, une amende de cinq millions de FCFA, ainsi que son expulsion du territoire sénégalais. Le jugement est attendu le 2 décembre 2025, tandis que l’affaire suscite une forte émotion dans la région.



Lat Soukabé Fall

Actualité à Thiès

Actualités

