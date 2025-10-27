Sécurité renforcée à Dakar : un dispositif Police-Gendarmerie exceptionnel pour encadrer le Térameeting et prévenir les débordements





Dakar vit ce samedi une journée à haute tension politique. Entre le Térameeting du Pastef et la manifestation interdite du collectif “Niakhtou national”, la capitale sénégalaise est au cœur d’un important défi sécuritaire. Pour prévenir tout incident, la Police nationale et la Gendarmerie ont mis en place un dispositif de sécurité inédit, mobilisant l’ensemble de leurs moyens humains et technologiques, selon des informations rapportées par L’Observateur.



Le plan de sécurité couvre l’ensemble des sites stratégiques de la capitale, avec une attention particulière pour le terrain de Sacré-Cœur 3, où devait se tenir la manifestation interdite. Ce lieu, situé à proximité de la VDN, sur le trajet du convoi d’Ousmane Sonko en direction du stade Léopold Sédar Senghor, est considéré comme hautement sensible. Les autorités craignent des risques de confrontation entre les foules, d’où la présence accrue des forces de l’ordre.



La Police nationale a structuré son dispositif autour de trois phases clés :



Anticiper et prévenir tout risque d’incident avant les rassemblements. Maintenir l’ordre pendant les événements. Encadrer la dispersion des foules à la fin des manifestations.

Tous les commissariats de Dakar sont mobilisés, épaulés par les unités spécialisées telles que le Groupe Mobile d’Intervention (GMI), la Division des Investigations Criminelles (DIC), l’OCRTIS, ainsi que des équipes de renseignement en civil.



L’un des aspects novateurs de ce dispositif est l’usage d’outils technologiques avancés. Des drones de surveillance survoleront les zones de rassemblement pour suivre les mouvements de foule, tandis qu’un système anti-drone sera activé pour intercepter tout survol non autorisé des sites sensibles ou des itinéraires officiels.



La coordination entre la Police et la Gendarmerie est renforcée, reposant sur un échange continu d’informations et des opérations conjointes selon l’évolution de la situation sur le terrain. Deux réunions stratégiques ont précédé le déploiement : l’une au cabinet du Directeur général de la Police nationale, et l’autre dirigée par le commissaire central de Dakar, avec la participation des responsables des commissariats de Guédiawaye et Rufisque, ainsi que des chefs de service régionaux.



Avec ce dispositif XXL, les autorités entendent assurer le bon déroulement des rassemblements tout en garantissant la sécurité des citoyens. La vigilance restera maximale tout au long de la journée pour éviter tout débordement et préserver la tranquillité publique.



igfm

