Sécurité : plusieurs opérations réussies contre les réseaux illicites dans la région de Dakar





Dans le cadre de la mise en œuvre de son dispositif permanent de sécurisation du territoire, la Légion de Gendarmerie de Dakar a conduit, au cours des derniers jours, une série d’opérations ciblées ayant abouti à des résultats jugés probants.



Aux premières heures du lundi 22 décembre 2025, vers 4 h 30, les éléments de la brigade territoriale de Yenne ont procédé à un contrôle routier au niveau du croisement de Yenne Todd. Deux véhicules présentant un comportement suspect ont alors été repérés. À la vue du dispositif, l’un a réussi à s’échapper, tandis que le second a tenté de forcer le passage avant d’être stoppé après une poursuite. Les occupants ont abandonné le véhicule et pris la fuite. La fouille effectuée sur place a permis la découverte d’une importante quantité de produits prohibés soigneusement dissimulés dans le coffre.



Le même jour, dans le cadre d’une patrouille de sécurisation, la brigade territoriale de la Foire, appuyée par un escadron de la Légion de Gendarmerie d’Intervention, a surpris un individu en pleine transaction illicite. Plusieurs centaines de comprimés interdits ont été saisis lors de cette intervention.



Par ailleurs, le dimanche 21 décembre 2025, suite à l’exploitation d’informations fiables, la brigade de proximité de Tivaouane Peulh a mené une opération ciblée ayant permis le démantèlement d’un réseau structuré et l’interpellation de neuf personnes impliquées dans des activités illégales.



L’ensemble de ces actions traduit la volonté ferme de la Gendarmerie nationale de lutter efficacement contre les circuits clandestins et de préserver la sécurité des populations. Les personnes interpellées ont été mises à la disposition des autorités judiciaires compétentes pour la suite des procédures.

