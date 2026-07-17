Une attaque préparée

Selon les premières informations, les assaillants ont fait irruption sur le site aux environs de 3 heures du matin. Après avoir neutralisé les agents de sécurité, ils se sont dirigés vers les bureaux où se trouvent les coffres-forts de l'entreprise. Ils se seraient emparés de leur contenu, qui comprendrait notamment des fonds destinés au paiement des travailleurs journaliers.





Les malfaiteurs auraient passé plus d'une heure à l'intérieur de l'usine avant l'arrivée des forces de sécurité. Leur action laisse penser à une opération minutieusement planifiée, les auteurs semblant connaître la configuration des lieux ainsi que l'emplacement des valeurs recherchées.





Échange de tirs avec la gendarmerie

Alertés, les éléments de la gendarmerie sont rapidement intervenus. Leur arrivée a donné lieu à un échange de tirs avec le commando. Au cours de cette intervention, quatre gendarmes ont été blessés avant que les assaillants ne réussissent à prendre la fuite avec leur butin.





Les militaires blessés ont été évacués vers l'hôpital de Fann pour y recevoir les soins nécessaires. À ce stade, leur pronostic vital n'a pas été communiqué officiellement.





Une enquête ouverte

Le montant exact du butin n'a pas encore été révélé par les autorités. Une vaste enquête a été ouverte afin d'identifier les auteurs de cette attaque, de retracer leur itinéraire de fuite et de déterminer les éventuelles complicités dont ils auraient bénéficié. Des opérations de ratissage ont également été engagées dans les secteurs environnants.





Une inquiétante recrudescence du banditisme

Cette attaque intervient dans un contexte marqué par plusieurs actes de grand banditisme dans les zones de Sébikotane et de Diamniadio. Ces dernières semaines, des braquages et des attaques ciblant des commerces et des services de transfert d'argent ont déjà été signalés, alimentant les préoccupations des populations et des acteurs économiques.



Ce nouveau coup de force remet en lumière les défis sécuritaires auxquels sont confrontés les sites industriels et les entreprises manipulant d'importantes sommes d'argent. Les autorités devraient renforcer les dispositifs de surveillance afin de prévenir de nouvelles attaques de ce type.

