Selon l'accusation, F. Kane aurait tenté de faire disparaître un sac contenant du chanvre indien en le jetant par-dessus un mur lors de l'arrivée des gendarmes, dans le but de protéger son père. Le jeune homme nie les faits et affirme qu'il ignorait totalement la présence de la drogue au domicile familial.





À l'audience, les versions des accusés se sont révélées contradictoires. A. Ba a d'abord parlé de cinq kilogrammes de chanvre indien, alors que ses précédentes déclarations évoquaient jusqu'à 210 kilogrammes. M. Kane reconnaît avoir accepté de garder la marchandise, mais conteste le rôle que lui prête l'accusation.





Le ministère public estime que les trois hommes ont participé à un trafic portant sur 210 kilogrammes de chanvre indien en provenance de la Casamance, destinés à la revente. Le parquet a requis dix ans de réclusion criminelle contre chacun des prévenus, rappelant que l'ignorance de la loi ne peut être invoquée pour échapper aux poursuites.





Les avocats de la défense ont demandé l'acquittement de F. Kane ou, à défaut, une requalification des faits, estimant qu'aucune preuve matérielle ne démontre son implication directe dans le trafic. Le délibéré est fixé au 21 août 2026.

