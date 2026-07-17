Dans une récente réflexion consacrée à la diplomatie humanitaire de Cheikh Ahmadou Bamba, il explique avoir voulu mettre en lumière l'actualité de la pensée du fondateur du mouridisme face aux défis contemporains. Selon lui, les crises économiques, sociales, environnementales et les conflits exigent des réponses fondées sur la paix, la solidarité, le travail et la responsabilité collective.





Pour Massar Mbengue, les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba dépassent le seul cadre religieux. Ils constituent une véritable vision du développement humain, dans laquelle l'économie est au service de l'homme, le travail est un facteur de dignité et la solidarité renforce la cohésion sociale.





Il définit la diplomatie humanitaire comme une approche privilégiant le dialogue, la prévention des conflits, l'entraide et la protection des personnes les plus vulnérables. À ses yeux, le parcours de Cheikh Ahmadou Bamba démontre qu'il est possible de transformer les épreuves en opportunités de paix, d'éducation et de développement.





Massar Mbengue cite également le Grand Magal de Touba comme un exemple de gouvernance communautaire. Il estime que cet événement illustre la capacité d'une communauté à s'organiser autour du volontariat, du partage et de la solidarité, constituant ainsi un modèle de développement territorial.





Cette vision rejoint son concept Nitu Nit Ñi, qui place l'être humain au cœur de toute politique de développement. Il insiste sur la participation citoyenne, l'innovation sociale et un développement durable qui profite à tous.





S'adressant à la jeunesse sénégalaise et africaine, Massar Mbengue invite les jeunes à miser sur le savoir, le travail et l'engagement citoyen. Selon lui, l'avenir des communautés dépend de la capacité de chacun à mettre ses compétences au service du bien commun, dans un esprit de solidarité et de responsabilité collective.

