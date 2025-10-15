Koutal : un détenu tente de violer une jeune fille et provoque un grave accident en fuyant

Selon plusieurs témoins, l’homme, dont l’identité n’a pas encore été révélée, conduisait une voiture appartenant à un agent pénitentiaire. C’est à bord de ce véhicule qu’il aurait tenté d’abuser d’une jeune fille, provoquant la panique de cette dernière.

En entendant les cris de détresse de la victime, des passants sont immédiatement intervenus pour lui porter secours. Pris de peur, le détenu a alors démarré en trombe dans une tentative désespérée d’échapper à la foule en colère.



Dans sa fuite, il a percuté de plein fouet une moto Jakarta conduite par Aly Ndao, âgé de 40 ans et père de deux enfants. Ce dernier a été grièvement blessé, souffrant de fractures aux deux jambes, selon des témoins oculaires.



Après l’accident, le détenu a abandonné la voiture et pris la fuite, laissant la jeune fille sous le choc et le motard étendu sur la chaussée. Les secours sont rapidement intervenus pour évacuer la victime vers une structure sanitaire.



Les habitants de Koutal, profondément indignés, appellent les autorités pénitentiaires à revoir les conditions d’octroi des régimes de détention aménagés, estimant que ces mesures présentent un risque réel pour la sécurité publique.



« On ne peut pas laisser des détenus circuler librement dans des véhicules sans un encadrement strict. C’est la population qui en paie les conséquences », a lancé un témoin rencontré sur les lieux.



Une enquête a été ouverte pour retrouver le fugitif et déterminer les responsabilités au sein de l’administration pénitentiaire.

