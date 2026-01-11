Saraya : une riposte sanitaire déclenchée après la confirmation de cas de rougeole

Le district sanitaire de Saraya, situé au sud-est du pays, est confronté à une situation épidémique liée à la rougeole. Sept cas confirmés ont été recensés entre le mois de décembre et le début du mois de janvier, conduisant les autorités sanitaires à activer une riposte afin de contenir la propagation de la maladie, a indiqué à l’APS le point focal chargé du Programme élargi de vaccination (PEV) et de la surveillance épidémiologique.



Selon les précisions fournies, quatre cas ont été signalés dans la zone de Khossanto, deux à Mamakhono et un à Bransan. Face à cette situation jugée préoccupante, Alioune Faye, point focal du PEV dans le district, a assuré que les services de santé ont réagi rapidement.



Les premières actions de riposte ont été menées à Mamakhono et à Khossanto, notamment au niveau des cases des tout-petits, en collaboration avec les équipes pédagogiques. Cette intervention a permis de vacciner l’ensemble des enfants âgés de 9 mois à 5 ans, dans le but de freiner la transmission de la maladie dans ces zones enclavées.



D’après les autorités sanitaires locales, le district restera officiellement classé en situation épidémique jusqu’au 6 février. En l’absence de nouveaux cas d’ici cette date, la fin de l’épisode pourra être déclarée.



Les postes de santé de Khossanto, Mamakhono, Bransan et Sabodala sont actuellement mobilisés pour renforcer la riposte. Cette mobilisation vise à assurer une protection optimale des enfants, dans un contexte marqué par une forte mobilité des populations.



Par ailleurs, une rencontre a été organisée avec les acteurs sanitaires afin d’anticiper et de renforcer les mesures de prévention dans les autres zones du département encore épargnées. Les responsables ont également rassuré les populations quant à la disponibilité des vaccins et des médicaments.



Soulignant le caractère très contagieux de la rougeole, les autorités sanitaires ont appelé à la collaboration de tous, rappelant que l’objectif principal demeure la protection de l’ensemble des enfants du département.

