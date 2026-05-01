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Large de Dakar : 153 migrants secourus par la Marine nationale


Rédigé le Mercredi 6 Mai 2026 à 07:25 | Lu 40 fois Rédigé par


La Marine nationale sénégalaise a intercepté une pirogue transportant 153 migrants au large de Dakar. Les passagers ont été secourus puis pris en charge par les autorités.


Large de Dakar : 153 migrants secourus par la Marine nationale

Une opération menée en mer par la Marine nationale sénégalaise, ce lundi 4 mai 2026, a permis de porter assistance à une embarcation en difficulté au large de Dakar.

La pirogue, localisée à environ 60 kilomètres des côtes, transportait 153 personnes engagées dans une tentative d’émigration irrégulière. Compte tenu de la surcharge, des conditions de navigation précaires et des risques liés à la mer, l’intervention des forces navales a permis d’éviter une situation critique.
Après leur interception, les passagers ont été acheminés vers la Base navale Amiral Faye Gassama, où ils ont été débarqués en toute sécurité avant d’être confiés aux services compétents pour leur prise en charge.
Cette intervention remet en lumière la persistance des départs clandestins par voie maritime, un phénomène qui continue de mobiliser les autorités en raison des dangers encourus, notamment les naufrages, les conditions extrêmes en mer et les risques liés aux réseaux de passeurs.

dakaractu



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