L'Actualité au Sénégal

Sanction de Samuel Eto’o : la Fecafoot défend son président face à la CAF


Rédigé le Jeudi 15 Janvier 2026 à 11:06 | Lu 29 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La Confédération Africaine de Football (CAF) a infligé une sanction à Samuel Eto’o, président de la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot), à la suite d’un incident survenu lors d’un match de la Coupe d’Afrique des Nations contre le Maroc. L’ancien attaquant, célèbre pour ses passages au FC Barcelone et à l’Inter Milan, avait vivement critiqué l’arbitrage.


Considéré comme un comportement inapproprié par la CAF, Eto’o a été suspendu pour quatre matchs et condamné à une amende de plus de 17 000 euros. L’instance continentale a rappelé l’importance du respect des règles de conduite dans le football.

 

Dans un communiqué publié sur X, la Fecafoot a exprimé son incompréhension face à cette sanction, qu’elle juge « partiale et injustifiée ». La fédération affirme soutenir son président et appelle à une réévaluation de la décision, laissant entendre qu’un recours pourrait être envisagé.
 

Cette affaire relance le débat sur la gestion des conflits au sein de la CAF et sur la manière dont les dirigeants doivent se comporter lors des grandes compétitions.



Lat Soukabé Fall

