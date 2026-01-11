Sanction de Samuel Eto’o : la Fecafoot défend son président face à la CAF

Considéré comme un comportement inapproprié par la CAF, Eto’o a été suspendu pour quatre matchs et condamné à une amende de plus de 17 000 euros. L’instance continentale a rappelé l’importance du respect des règles de conduite dans le football.



Dans un communiqué publié sur X, la Fecafoot a exprimé son incompréhension face à cette sanction, qu’elle juge « partiale et injustifiée ». La fédération affirme soutenir son président et appelle à une réévaluation de la décision, laissant entendre qu’un recours pourrait être envisagé.





Cette affaire relance le débat sur la gestion des conflits au sein de la CAF et sur la manière dont les dirigeants doivent se comporter lors des grandes compétitions.

