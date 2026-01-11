Saly : un violent sinistre ravage la résidence Tropical et plonge les habitants dans la panique





Un grave sinistre s’est produit ce jour à la résidence Tropical de Saly, provoquant une scène de chaos et de grande frayeur parmi les occupants des lieux. D’après des informations rapportées par Dakaractu Mbour, l’origine de l’incident serait liée à une poubelle en feu située à proximité immédiate d’une bouteille de gaz.



Les flammes se sont rapidement étendues, gagnant plusieurs habitations en très peu de temps. Plus de cinq maisons ont été entièrement détruites avant que l’intervention des secours ne puisse réellement contenir la situation. Dans l’une des concessions touchées, une bouteille de gaz a explosé, aggravant considérablement les dégâts et exposant résidents et intervenants à de sérieux dangers.



Pris de court par la rapidité de la propagation, de nombreux habitants ont fui dans la précipitation, abandonnant leurs domiciles sans pouvoir emporter leurs effets personnels. Certains se sont retrouvés dehors dans un état de panique totale, surpris par l’ampleur de la situation. Un résident, interrogé par Dakaractu Mbour, décrit une atmosphère de confusion générale, marquée par des cris et une peur intense.



Sur place, les sapeurs-pompiers ont été confrontés à de grandes difficultés. La puissance des flammes et leur avancée rapide ont limité leurs capacités d’intervention. Plusieurs dispositifs d’extinction, inutilisables ou défectueux, n’ont pas permis aux habitants de réagir efficacement avant l’arrivée des secours.



Des témoins pointent également du doigt un manque de mesures préventives. Certains affirment avoir alerté auparavant sur des failles en matière de sécurité, sans qu’aucune action concrète ne soit entreprise. Aujourd’hui, les conséquences sont lourdes.



Les familles touchées se retrouvent désormais sans logement, avec des pertes matérielles importantes et un choc émotionnel profond. La peur d’éventuelles nouvelles explosions a poussé plusieurs résidents à rester à distance, marqués par une expérience traumatisante dont les images restent encore vives dans les esprits.

