Tabaski 2026 : le Sénégal prévoit un besoin de 860 000 moutons

Les besoins du Sénégal en moutons pour la prochaine Tabaski sont estimés à 860 000 têtes, dont 260 000 destinées à la région de Dakar. Ces estimations proviennent des services du Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, sur la base d’une évaluation réalisée avec les acteurs du secteur.

Ces données ont été présentées lors d’un atelier consacré au bilan de la Tabaski 2025 et à la préparation de l’édition 2026. La rencontre a réuni près de 300 participants, parmi lesquels des représentants d’institutions publiques, des députés, des autorités administratives ainsi que des acteurs de la filière.

Étaient également présents des membres des forces de défense et de sécurité, des élus territoriaux, des organisations professionnelles d’éleveurs, des transporteurs, des opérateurs économiques, des institutions financières, des associations de consommateurs et des partenaires techniques.

Selon les informations communiquées lors de la rencontre, l’objectif d’approvisionnement fixé pour la Tabaski 2025, initialement estimé à plus de 830 000 moutons, a été dépassé. Les autorités attribuent ce résultat à la collaboration entre les services de l’État, les opérateurs, les collectivités territoriales et les partenaires du secteur.

Intervenant à cette occasion, le ministre Mabouba Diagne a appelé à renforcer l’engagement de l’ensemble des acteurs afin de relever les défis à venir. Il a également souligné que la production locale progresse progressivement, contribuant à réduire l’écart entre l’offre et la demande.

Le ministre a par ailleurs salué la contribution des opérateurs de la sous-région, qui participent chaque année à l’approvisionnement du marché sénégalais. En moyenne, environ 15 % des besoins nationaux proviennent de l’importation, soit entre 250 000 et 300 000 moutons en provenance de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso et du Niger, pour une valeur estimée à près de 36 milliards de francs CFA.

Au total, la consommation annuelle de moutons au Sénégal avoisine les deux millions de têtes. Sur ce volume, environ 860 000 sont commercialisés sur les marchés de bétail, tandis que près de 1 240 000 sont destinés à l’autoconsommation.

La filière Tabaski représente ainsi un marché annuel estimé à plus de 300 milliards de francs CFA, dont plus de 142 milliards générés par la vente de moutons sur les marchés, illustrant l’importance économique de ce secteur pour les éleveurs et les opérateurs.