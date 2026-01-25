Accident à Linguère : treize blessés dont cinq graves après le renversement d’un minicar





Un grave accident de la circulation s’est produit lundi matin à l’entrée de la ville de Linguère, dans le nord-est du pays, faisant treize blessés, dont cinq grièvement, selon les informations de l’adjudant Baba Ngor Diouf, chef de la brigade des sapeurs-pompiers de la localité.



Le véhicule impliqué, un minicar connu sous le nom de « Cheikhou Chérifou », transportait des passagers en provenance de Matam et à destination de Dakar. Selon l’adjudant Diouf, le véhicule a dérapé avant de se renverser à environ un kilomètre de l’entrée de Linguère.



Toutes les victimes ont été rapidement prises en charge par les services de secours et évacuées vers le centre hospitalier Magatte Lô de Linguère. Parmi elles, cinq sont dans un état grave tandis que huit ont subi des blessures légères.



Les autorités locales ont souligné l’importance de la prudence sur cette portion de route, particulièrement fréquentée par les minicar et autres véhicules interurbains.



aps

