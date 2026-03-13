Saly : 23 kg de chanvre saisis lors d’un contrôle, les suspects en fuite



Les éléments du commissariat urbain de Saly ont procédé, dimanche, à la saisie de 23 kilogrammes de chanvre lors d’une opération de contrôle de motos au niveau du croisement de Saly, selon une source policière.

D’après les informations recueillies, l’intervention a été menée par la brigade spéciale du commissariat de Saly-Portudal. Les agents ont tenté d’intercepter une moto-scooter transportant deux individus qui ne portaient pas de casque.

Malgré les injonctions des policiers, les deux occupants ont refusé de s’arrêter et ont tenté de forcer le passage. Dans leur tentative de fuite, ils ont perdu le contrôle de leur moto et sont tombés.

Après leur chute, les deux individus ont immédiatement pris la fuite à pied, abandonnant sur place leur engin ainsi qu’un sac de voyage.

Les forces de l’ordre ont récupéré le sac laissé sur les lieux. Sa fouille a permis de découvrir 17 blocs de chanvre, tandis que six autres étaient dissimulés dans la selle du véhicule.

Au total, la quantité saisie s’élève à 23 kilogrammes, selon la même source.