Saisie de 11 kg de chanvre indien à Rufisque-Est : une suspecte interpellée par la police

Les éléments du Commissariat d’arrondissement de Rufisque-Est ont réalisé une importante saisie de stupéfiants dans la nuit du 10 avril 2026, aboutissant à l’interpellation d’une femme impliquée dans un trafic de chanvre indien. Selon les informations recueillies, l’opération s’est déroulée aux environs de 03h15 à hauteur de l’arrêt communément appelé « Arrêt Khale », lors d’une mission de sécurisation des personnes et des biens menée par le corps urbain. Les policiers ont procédé au contrôle d’un véhicule de transport en commun de marque Peugeot assurant la liaison entre la zone de la SONADIS et le Lac Rose. C’est au cours de cette vérification de routine que le comportement jugé suspect d’une passagère a attiré l’attention des forces de l’ordre. Une fouille minutieuse de ses effets personnels a permis de mettre la main sur un sac multicolore contenant onze (11) blocs de chanvre indien, chacun pesant un kilogramme, soit une quantité totale de 11 kilogrammes. Interrogée sur l’origine et la destination de la marchandise, la mise en cause a d’abord tenté de brouiller les pistes. Elle a déclaré revenir d’une consultation mystique à Fatick et affirmait transporter un colis pour le compte d’un tiers, en échange d’une somme de 100 000 FCFA. Cependant, les enquêteurs ont rapidement mis en doute cette version. L’exploitation technique de son téléphone portable a permis de recueillir des éléments probants contredisant ses déclarations initiales. Les données numériques, appuyées par ses aveux ultérieurs, ont révélé que la suspecte provenait en réalité d’un pays de la sous-région, écartant ainsi la thèse d’un simple transit par Fatick. Placée en garde à vue pour offre et cession de drogue, la suspecte est actuellement à la disposition des enquêteurs. Cette affaire met en lumière les nouvelles méthodes utilisées dans les circuits de trafic de stupéfiants, notamment l’implication de transporteurs occasionnels pour acheminer la marchandise. Les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuels complices et de démanteler le réseau derrière cette opération.