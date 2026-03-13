Menu
L'Actualité au Sénégal

Saint-Louis : un minibus se renverse sur la corniche, plusieurs victimes recensées


Rédigé le Jeudi 19 Mars 2026 à 05:28 | Lu 67 fois Rédigé par


Un accident impliquant un minibus à Saint-Louis a fait des victimes et plusieurs blessés, évacués vers l’hôpital régional.


Saint-Louis : un minibus se renverse sur la corniche, plusieurs victimes recensées

 

Un accident de la circulation s’est produit mercredi après-midi sur la corniche de Saint-Louis, à proximité du quartier Cité Niakh. Un minibus de type « Ndiaga Ndiaye » a quitté sa trajectoire avant de se renverser.
Selon le commandant de la 51e compagnie des sapeurs-pompiers, le bilan fait état de 31 personnes touchées, dont deux décédées et plusieurs blessés.
Le capitaine René Samba Tine a précisé que l’incident est survenu à la suite d’un dérapage du véhicule, entraînant son renversement.
Pour la prise en charge des victimes, six véhicules d’intervention ont été mobilisés. Les blessés ont été transportés vers l’hôpital régional de Saint-Louis pour y recevoir les soins nécessaires.



Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags