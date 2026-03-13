Saint-Louis : un minibus se renverse sur la corniche, plusieurs victimes recensées

Un accident de la circulation s’est produit mercredi après-midi sur la corniche de Saint-Louis, à proximité du quartier Cité Niakh. Un minibus de type « Ndiaga Ndiaye » a quitté sa trajectoire avant de se renverser.

Selon le commandant de la 51e compagnie des sapeurs-pompiers, le bilan fait état de 31 personnes touchées, dont deux décédées et plusieurs blessés.

Le capitaine René Samba Tine a précisé que l’incident est survenu à la suite d’un dérapage du véhicule, entraînant son renversement.

Pour la prise en charge des victimes, six véhicules d’intervention ont été mobilisés. Les blessés ont été transportés vers l’hôpital régional de Saint-Louis pour y recevoir les soins nécessaires.