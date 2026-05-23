Saint-Louis : un imam dénonce son fils séropositif, cinq personnes déférées

Le commissariat de Pikine Saint-Louis a déféré cinq personnes au parquet pour actes contre nature, mise en danger de la vie d’autrui, association de malfaiteurs et transmission volontaire du VIH.





L’affaire a débuté lorsque K. Diop, imam de 71 ans, s’est présenté spontanément au commissariat pour dénoncer son fils Ousseynou Diop, qu’il accuse de pratiques homosexuelles répétées au domicile familial.





Interpellé avec un autre homme retrouvé chez lui, Ousseynou Diop a reconnu son homosexualité ainsi que sa séropositivité au VIH depuis 2024. Il affirme suivre un traitement antirétroviral.





Les investigations ont conduit à plusieurs autres arrestations après l’exploitation des téléphones des suspects, où les enquêteurs ont découvert des échanges WhatsApp à caractère sexuel.





Les tests médicaux effectués à l’hôpital Ousmane Ngom ont révélé que les quatre autres suspects étaient séronégatifs.





Les cinq hommes ont finalement été déférés au parquet tandis que l’enquête se poursuit pour identifier d’autres personnes citées dans le dossier.

