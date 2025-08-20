Saint-Louis : le ministre de l’Hydraulique en tournée dans les zones inondées





Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a effectué ce jeudi une tournée à Saint-Louis afin de constater l’état des zones inondées et des ouvrages d’assainissement.



Arrivé aux environs de 13 heures, il a été accueilli par l’adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, Sidy Guissé Diongue. Le ministre était accompagné de plusieurs collaborateurs, parmi lesquels Séni Diène, directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), et Madické Cissé, directeur de la prévention et de la gestion des inondations.



Le quartier Pikine Tableau Walo a constitué la première étape de la visite, suivie du bassin de rétention de Pikine 700. L’itinéraire du ministre comprenait également les quartiers Pikine Diokoul, Diaminar, Médina Course et Bango, fortement touchés par les pluies récentes.



Ces dernières précipitations ont provoqué d’importantes inondations dans plusieurs secteurs de la ville, rendant nécessaires des interventions urgentes en matière d’assainissement et de gestion des eaux pluviales.





