Saint-Louis : lancement du projet PADAES pour l’électrification de 23 localités

Le Projet d’amélioration de l’accès à l’électricité au Sénégal (PADAES) a été officiellement lancé dans le département de Saint-Louis, marquant une nouvelle étape vers l’objectif d’un accès universel à l’électricité dans le pays.



Selon Souleymane Diouf, directeur technique de l’entreprise des Travaux Modernes (ETM) et responsable du lot 1, cette initiative permettra l’électrification, l’extension et la densification du réseau électrique dans 23 localités de la circonscription.



Lors de la cérémonie de lancement, présidée par l’adjoint au préfet Abdou Khadre Dieylani Bâ, M. Diouf a assuré que l’entreprise ETM mettra tout en œuvre pour respecter les délais contractuels.



Ce projet, déjà amorcé dans le département de Dagana, s’inscrit dans le cadre du programme national d’accès universel à l’électricité. Il est financé par la Banque mondiale et exécuté par la SENELEC, la Société nationale d’électricité du Sénégal.



La cérémonie s’est tenue dans la salle du Conseil départemental de Saint-Louis, en présence des autorités locales et des représentants du secteur énergétique.

