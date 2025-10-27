Sénégal : un centre de transformation par l’intelligence artificielle verra le jour à Diamniadio grâce à la coopération coréenne

Un pas décisif vient d’être franchi dans la stratégie de transformation numérique du Sénégal. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr Daouda Ngom, a présidé jeudi une réunion d’échanges avec une délégation d’experts de la KOICA (Agence coréenne de coopération internationale), axée sur la mise en place d’un centre de transformation par l’intelligence artificielle à Diamniadio.



Le projet, dont la mise en œuvre s’étalera de 2026 à 2033, représente un investissement total de 14,5 millions de dollars américains, soit environ 8,22 milliards de francs CFA. Il s’inscrit dans le cadre du programme de renforcement des compétences numériques du Sénégal et vise à faire du pays un pôle régional d’innovation et de recherche en intelligence artificielle.



Selon le ministre Daouda Ngom, cette initiative s’intègre pleinement dans les priorités du New Deal Technologique et dans l’Agenda national de transformation de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (ANTESRI). Elle illustre également la coopération fructueuse entre le Sénégal et la République de Corée, déjà concrétisée par la construction et l’équipement de l’ISEP de Diamniadio.



Le ministre a exprimé la reconnaissance du gouvernement sénégalais envers la Corée du Sud et la KOICA, pour leur soutien constant au développement de l’éducation et des technologies au Sénégal.



Ce futur centre de transformation par l’intelligence artificielle devrait jouer un rôle central dans la formation des jeunes, le développement de la recherche appliquée, ainsi que la promotion de l’innovation numérique au service du progrès économique et social du pays.

