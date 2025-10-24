Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Le leader de Thiès d’Abord promet de réhabiliter et équiper les structures sanitaires de la commune. Son ambition est claire : rapprocher les soins des populations.

Le programme prévoit également la création de postes de santé de quartier, l’appui au personnel médical et des campagnes de prévention sur la santé maternelle et infantile.





Habib Vitain place l’éducation au cœur de sa vision. Il compte réhabiliter les écoles publiques, équiper les classes en matériel moderne et instaurer un fonds communal pour l’excellence scolaire.



Face aux défis de l’insécurité urbaine, le candidat propose une approche de sécurité de proximité.

Son plan inclut l’installation de lampadaires solaires, la vidéosurveillance dans les zones stratégiques, et une meilleure coordination avec la police et la gendarmerie.





Pour Habib Vitain, les femmes et les jeunes sont le cœur battant de Thiès.

Son mouvement prévoit la mise en place d’un fonds communal d’appui aux initiatives économiques, pour soutenir les microprojets féminins et les startups locales.

Il promet aussi des formations en entrepreneuriat et en gestion, et la création de centres d’incubation pour accompagner les jeunes porteurs d’idées.



Son plan prévoit la réhabilitation des routes et trottoirs, le désencombrement des quartiers, la modernisation de l’éclairage public, et la création d’espaces verts et sportifs accessibles à tous.





Au-delà des promesses, Habib Vitain prône une gouvernance de proximité. Il s’engage à diriger la commune dans la transparence, en impliquant les citoyens dans la prise de décision.

