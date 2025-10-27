L’Hôpital militaire de Thiès se dote d’une IRM de dernière génération pour renforcer son offre de soins

L’Établissement hospitalier militaire de Thiès (EHMT) a franchi une nouvelle étape dans le renforcement de ses capacités médicales avec l’installation d’une Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) de dernière génération. Cet équipement vient consolider les services de santé offerts aussi bien aux forces de défense et de sécurité qu’à la population civile.



La cérémonie d’inauguration, tenue le vendredi 31 octobre, a été présidée par le Chef d’État-major général des Armées, le Général Mbaye Cissé, qui a salué cette acquisition comme une avancée majeure pour l’établissement. Il a souligné l’engagement des autorités militaires à améliorer les infrastructures sanitaires au profit des militaires et des civils, tout en rappelant la complémentarité entre le ministère des Forces armées et celui de la Santé.



Selon le Général Cissé, cette inauguration constitue une étape clé dans la montée en puissance de l’EHMT et s’inscrit pleinement dans les objectifs stratégiques de la stratégie nationale de développement 2025-2029. Il a indiqué que cet équipement permettra de mieux diagnostiquer les pathologies complexes, tout en réduisant les délais d’attente pour les patients. Avant cette installation, seuls Dakar et Touba disposaient d’une IRM au Sénégal.



Le Médecin-colonel Malick Ndiaye, directeur de l’hôpital, a pour sa part présenté un bilan positif des réalisations de l’EHMT, mettant en avant l’impact de cette technologie sur la qualité des soins et la rapidité des prises en charge. Il a exprimé sa reconnaissance au Chef d’État-major général des Armées pour son appui constant et a évoqué les projets futurs de l’établissement, notamment la création d’unités de psychiatrie et de dialyse.



Le Médecin-colonel a enfin plaidé pour l’intégration de l’EHMT dans le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM), soulignant le rôle essentiel du Service de santé des Armées dans le développement de la médecine au Sénégal.



seneweb

