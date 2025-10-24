Thiès : Vives réactions des marchands après le déguerpissement

Pour de nombreux commerçants, la décision est perçue comme brutale et mal préparée. « On nous a chassés sans préavis et sans solution alternative concrète. Comment allons-nous nourrir nos familles ? », s’interroge Fatou Ndiaye, vendeuse de fruits sur le marché central.

D’autres craignent la perte de leurs clients habituels, ce qui pourrait mettre fin à des années d’investissement et de travail. Plusieurs marchands appellent désormais à un accompagnement de la mairie ou de l’État, espérant un relogement temporaire ou des compensations financières.



La mairie de Thiès justifie cette mesure par la nécessité de mettre de l’ordre dans l’espace urbain et d’améliorer la circulation et la sécurité. Selon les autorités locales, des sites alternatifs ont été identifiés pour accueillir les commerçants déplacés.



Cependant, la mise en œuvre de cette réorganisation reste critiquée, certains marchands dénonçant le manque de concertation et le caractère précipité de l’opération.



Cette situation met en lumière la tension entre développement urbain et protection des petites activités économiques. La fermeture ou le déplacement de ces commerces pourrait affecter non seulement les marchands, mais aussi les habitants qui dépendent de ces services pour leurs besoins quotidiens.



Les spécialistes s’accordent à dire qu’une meilleure planification et un dialogue avec les acteurs concernés sont essentiels pour éviter de nouvelles crises sociales dans la région.

