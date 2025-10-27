Menu
L'Actualité au Sénégal

Dakar : la marche du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) autorisée, mais avec un nouvel itinéraire


Rédigé le Vendredi 31 Octobre 2025 à 07:28 | Lu 37 fois Rédigé par


Le préfet de Dakar a autorisé la marche du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR), tout en modifiant son itinéraire. Le départ est prévu à 15h depuis Score Liberté 1, pour se terminer au Rond-point Jet d’eau vers 18h.


Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) a obtenu l’autorisation du préfet de Dakar pour organiser sa marche. Cependant, l’autorité administrative a apporté une modification à l’itinéraire initialement prévu.

Selon les nouvelles dispositions, les participants se rassembleront à Score Liberté 1, sur l’avenue Bourguiba, où le départ sera donné à 15 heures. Le cortège empruntera ensuite un trajet défini par la préfecture pour s’achever au Rond-point Jet d’eau aux environs de 18 heures.

Cette marche, encadrée par les forces de l’ordre, s’inscrit dans la continuité des actions du FDR visant à défendre les principes démocratiques et républicains dans le pays.



