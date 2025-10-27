Dakar : la marche du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) autorisée, mais avec un nouvel itinéraire

Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) a obtenu l’autorisation du préfet de Dakar pour organiser sa marche. Cependant, l’autorité administrative a apporté une modification à l’itinéraire initialement prévu.



Selon les nouvelles dispositions, les participants se rassembleront à Score Liberté 1, sur l’avenue Bourguiba, où le départ sera donné à 15 heures. Le cortège empruntera ensuite un trajet défini par la préfecture pour s’achever au Rond-point Jet d’eau aux environs de 18 heures.



Cette marche, encadrée par les forces de l’ordre, s’inscrit dans la continuité des actions du FDR visant à défendre les principes démocratiques et républicains dans le pays.

