L'Actualité au Sénégal

Saint-Louis : l’UGB reporte sa rentrée académique à cause de la Fièvre de la vallée du Rift


Rédigé le Mercredi 1 Octobre 2025 à 19:40


L’Université Gaston Berger de Saint-Louis reporte sa rentrée académique au 9 octobre pour limiter la propagation de la Fièvre de la vallée du Rift, qui a déjà fait 8 morts dans la région.


L’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a annoncé, dans un communiqué de son Conseil académique, le report de sa rentrée académique, initialement prévue ce mercredi 1er octobre, au jeudi 9 octobre. Cette décision vise à prévenir tout risque de propagation de la Fièvre de la vallée du Rift qui sévit actuellement dans la région.

L’institution explique vouloir mettre à profit ce délai pour finaliser les mesures de prévention nécessaires afin de rompre la chaîne de transmission de l’épidémie, déclarée dans la région de Saint-Louis le 25 septembre dernier.

À ce jour, 40 cas confirmés, dont 8 décès, ont été enregistrés, selon la Direction régionale de la santé.

La fièvre de la vallée du Rift est une zoonose virale qui touche principalement les animaux mais peut également affecter l’homme. La transmission peut se produire lors de la manipulation de tissus animaux (abattage, découpe, mises-bas, interventions vétérinaires, élimination de carcasses ou fœtus).

Les éleveurs, agriculteurs, vétérinaires et employés d’abattoirs font partie des groupes professionnels les plus exposés à cette infection.

