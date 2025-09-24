Fatick : suspension des navétanes à Fimela pour raisons sécuritaires

Le sous-préfet de Fimela, dans le département de Fatick, a annoncé la suspension du championnat national populaire, dit “navétanes”, jusqu’à nouvel ordre.



Dans un arrêté officiel, l’autorité administrative justifie sa décision par un manque d’effectifs sécuritaires pour encadrer les rencontres, régulièrement marquées par des violences et des destructions de biens publics.



Les matchs auraient également provoqué des troubles récurrents à l’ordre public et divers actes de vandalisme dans plusieurs villages après les compétitions.



✅ aps

