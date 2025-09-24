Menu
Fatick : suspension des navétanes à Fimela pour raisons sécuritaires


Rédigé le Mercredi 1 Octobre 2025 à 19:46


À Fimela (Fatick), le sous-préfet suspend les navétanes en raison de violences, de troubles à l’ordre public et d’un manque d’effectifs sécuritaires pour encadrer les matchs.


Le sous-préfet de Fimela, dans le département de Fatick, a annoncé la suspension du championnat national populaire, dit “navétanes”, jusqu’à nouvel ordre.

Dans un arrêté officiel, l’autorité administrative justifie sa décision par un manque d’effectifs sécuritaires pour encadrer les rencontres, régulièrement marquées par des violences et des destructions de biens publics.

Les matchs auraient également provoqué des troubles récurrents à l’ordre public et divers actes de vandalisme dans plusieurs villages après les compétitions.

