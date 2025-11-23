Menu
L'Actualité au Sénégal

Saint-Louis : L’entrepreneur Mouhamadou Bachir Syll placé en détention pour offense au président


Rédigé le Vendredi 28 Novembre 2025 à 18:34 | Lu 50 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le commissariat central de Saint-Louis a bouclé son enquête concernant l’affaire de la photo officielle du président de la République déchirée par l’entrepreneur Mouhamadou Bachir Syll. Ce dernier a été déféré ce vendredi matin pour offense au chef de l’État et injures publiques.


Saint-Louis : L’entrepreneur Mouhamadou Bachir Syll placé en détention pour offense au président

Le procureur de la République, Baye Thiam, a requis l’ouverture d’une information judiciaire. Dans son réquisitoire introductif, il a demandé la délivrance d’un mandat de dépôt contre le mis en cause.

Ainsi, le militant de Pastef a été inculpé et placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du 1er cabinet près le tribunal de grande instance de Saint-Louis. Il passera donc sa première nuit en prison.

Pour rappel, une vidéo devenue virale ces derniers jours montrait un homme se présentant comme un « patriote » déchirant la photo officielle du président Bassirou Diomaye Faye. Dans la même séquence, il tenait également des propos indécents et discourtois à l’égard du chef de l’État.



Lat Soukabé Fall

