Saint-Louis : L’entrepreneur Mouhamadou Bachir Syll placé en détention pour offense au président

Le procureur de la République, Baye Thiam, a requis l’ouverture d’une information judiciaire. Dans son réquisitoire introductif, il a demandé la délivrance d’un mandat de dépôt contre le mis en cause.



Ainsi, le militant de Pastef a été inculpé et placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du 1er cabinet près le tribunal de grande instance de Saint-Louis. Il passera donc sa première nuit en prison.



Pour rappel, une vidéo devenue virale ces derniers jours montrait un homme se présentant comme un « patriote » déchirant la photo officielle du président Bassirou Diomaye Faye. Dans la même séquence, il tenait également des propos indécents et discourtois à l’égard du chef de l’État.

