Grand Yoff : Un faux médecin arrêté avec du matériel médical et des documents volés

L’affaire a éclaté le 23 novembre, lorsqu’un sexagénaire a déposé plainte après avoir été escroqué par le prétendu praticien, auprès duquel il avait déjà déboursé 450 000 FCFA.

Afin de piéger le suspect, les enquêteurs ont mis en place un stratagème incluant un faux patient, permettant ainsi son interpellation à Khar Yalla.



Lors de son arrestation, les policiers ont mis la main sur un sac contenant du matériel médical ainsi que de nombreux documents sensibles :



ordonnances vierges cachetées,

résultats d’analyses,

bulletins d’examens,

certificats médicaux,

cartes de sécurité sociale et cartes bancaires diverses,

matériel de consultation (dont tensiomètre et fils de suture).

Ces éléments laissent supposer que l’homme opérait depuis un certain temps déjà, auprès de nombreux patients, principalement à domicile.



D’après les premiers éléments de l’enquête, l’individu, de nationalité guinéenne, a reconnu avoir consulté des patients sans aucune qualification médicale, en utilisant des documents falsifiés pour inspirer confiance.

Les enquêteurs suspectent l’existence d’autres victimes et poursuivent leurs investigations pour mesurer l’ampleur du préjudice.



Cette affaire rappelle la vulnérabilité des populations face aux faux professionnels de santé, notamment dans les quartiers où l’accès aux structures médicales formelles est limité.

Les autorités appellent la population à plus de vigilance, invitant toute personne ayant été en contact avec le faux médecin à se rapprocher des services de police.



Le mis en cause a été placé en garde à vue et sera ultérieurement présenté au parquet.

Les faits qui lui sont reprochés sont particulièrement graves, car ils peuvent entraîner de lourdes conséquences sur la vie et la santé des victimes.

