Électricité : une baisse de 10 % annoncée pour les ménages à faible revenu dès janvier 2026





Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a annoncé vendredi une réduction de 10 % sur la facture d’électricité destinée aux ménages à faible revenu, une mesure qui devrait entrer en vigueur d’ici le 1er janvier prochain.



Cette baisse concerne la première tranche de consommation, allant de 0 à 150 kWh. Le tarif appliqué à cette catégorie, actuellement fixé à 91,17 francs CFA le kWh, sera abaissé à 82 francs CFA, conformément aux actions engagées par le gouvernement pour alléger les dépenses des foyers.



Selon Birame Soulèye Diop, cette mesure profitera à 1 166 228 clients sociaux, dont 266 000 titulaires de compteurs post-paiement et 889 361 abonnés utilisant un compteur prépayé, soit 85 % des clients domestiques de petites puissances.



La réduction s’étend également aux petites puissances professionnelles — notamment les couturiers, menuisiers et mécaniciens — dont la consommation se situe dans la tranche 0 à 50 kWh. Le tarif passera ainsi de 163,81 francs CFA à 147,43 francs CFA le kWh, soit une diminution équivalente de 10 %. Au total, cette décision concerne environ 519 000 abonnés, représentant 89 % des clients professionnels en basse tension.



Le ministre a assuré que les préparatifs techniques sont finalisés et que les discussions se poursuivent avec le ministère des Finances pour ajuster les aspects budgétaires, notamment liés aux subventions. Il a précisé que les mesures devront être prêtes au plus tard début janvier 2026, conformément aux directives du Premier ministre.

