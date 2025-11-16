Les Lions cherchent à rebondir face au Kenya après leur revers contre le Brésil





L’équipe nationale du Sénégal retrouve la pelouse ce mardi pour affronter le Kenya, dans le cadre de son deuxième match amical de la fenêtre FIFA de novembre. La rencontre se jouera à Antalya, en Turquie, à partir de 15 h GMT.



Samedi, les Lions ont été battus par le Brésil à Londres, mettant fin à une série impressionnante de 26 matchs sans défaite. La première période avait été particulièrement compliquée pour les joueurs de Pape Thiaw, qui ont eu du mal à répondre au rythme imposé par l’équipe dirigée par Carlo Ancelotti.



Le sélectionneur sénégalais a réorganisé son animation offensive en seconde période avec l’entrée de Nicolas Jackson, permettant à Kalidou Koulibaly et à ses coéquipiers de mieux rivaliser avec leurs adversaires.



Ce revers, le premier depuis que Pape Thiaw dirige la sélection (12 succès et deux nuls), intervient à un peu plus d’un mois de la Coupe d’Afrique des nations prévue du 21 décembre au 18 janvier.



Face au Kenya, absent de la prochaine CAN, les Lions disposent d’une belle occasion de retrouver de la sérénité. Cette rencontre devrait également permettre au sélectionneur de faire tourner son groupe. Les “Harambee Stars” sortent eux aussi d’une rencontre difficile face à la Guinée équatoriale.



Pape Thiaw devra toutefois résoudre un problème récurrent : les débuts de match compliqués de son équipe, observés depuis cinq rencontres et qui pèsent sur les performances globales.



Arrivés dimanche matin à Antalya, les Lions ont effectué une séance d’entraînement ouverte au public. Un nouveau entraînement est prévu ce lundi à 14 h GMT au complexe sportif Mardan, précédé d’une conférence de presse à 13 h 30 GMT.



Pour la prochaine CAN, le Sénégal évoluera dans le groupe D en compagnie du Bénin, du Botswana et de la République démocratique du Congo.

