Sadio Mané classé parmi les 100 meilleurs joueurs du XXIᵉ siècle par Canal+

L’international sénégalais Sadio Mané occupe la 76ᵉ position dans le classement officiel des 100 meilleurs joueurs du XXIᵉ siècle, rendu public par Canal+ le 8 février 2026.

L’attaquant sénégalais fait ainsi son entrée dans ce classement de prestige à l’issue d’une année particulièrement marquante. Il s’est notamment illustré lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, remportée une nouvelle fois par le Sénégal. En janvier 2026, il a été désigné Meilleur Joueur du tournoi, décrochant cette distinction pour la deuxième fois consécutive. ✅dakaractu