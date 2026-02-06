Menu
Rédigé le Lundi 9 Février 2026 à 10:04 | Lu 21 fois Rédigé par


Sadio Mané classé parmi les 100 meilleurs joueurs du XXIᵉ siècle par Canal+

 

L’international sénégalais Sadio Mané occupe la 76ᵉ position dans le classement officiel des 100 meilleurs joueurs du XXIᵉ siècle, rendu public par Canal+ le 8 février 2026.
L’attaquant sénégalais fait ainsi son entrée dans ce classement de prestige à l’issue d’une année particulièrement marquante. Il s’est notamment illustré lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, remportée une nouvelle fois par le Sénégal. En janvier 2026, il a été désigné Meilleur Joueur du tournoi, décrochant cette distinction pour la deuxième fois consécutive.
✅dakaractu



